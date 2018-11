Rugginemania: l'iniziativa a Agropoli

RUGGINEMANIA: Mostra Scambio di moto, auto, bici & ricambi d’epoca

Domenica 16 Dicembre 2018 ad Agropoli (SA) dalle ore 9:30 alle 16:00 torna l’appuntamento con RuggineMania, la mostra scambio di moto, auto, bici & ricambi d’epoca, organizzata dal Vespa Club Agropoli, è giunta ormai alla terza edizione.

La mostra si effettua in una struttura coperta con annessa area esterna, dotata di servizi, bar e ristorante, sita in via Moio, 75 ad Agropoli (SA).

L’ingresso per i visitatori è gratuito così come il parcheggio.

Per gli espositori spazi coperti e scoperti, esclusivamente su prenotazione, contattando telefonicamente il Vespa Club Agropoli al 338 3547479 – 3209654789 .

A disposizione dei privati un’area dedicata alla vendita del proprio veicolo.

Per raggiungere la struttura si consiglia di uscire ad “Agropoli Sud” e seguire le indicazioni mostra scambio.