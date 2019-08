Ruggi, ecografo guasto nel reparto di oculistica: i disagi

Ancora disagi nel reparto di Oculistica dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Da febbraio, infatti, l’ecografo per il fondo oculare è guasto. A denunciarlo, intervistato da Il Mattino, è un paziente, che attende da tempo ormai, insieme ad altri, di poter effettuare l’esame. Una situazione incresciosa che sta comportando attese anche di un anno per gli interventi oculistici programmati.

La testimonianza

“L’altro giorno ho fatto l’ennesima telefonata per l’ecografia del fondo oculare – racconta il paziente – La risposta, purtroppo, è sempre la stessa. Devo fare questo esame entro settembre e sinceramente non mi posso permettere il lusso di andare a pagamento da un professore a Napoli che lo effettua, premesso che pago il ticket”. L'auspicio è che il problema venga risolto in tempi rapidi nell'interesse dei pazienti.