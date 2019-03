Molesta i clienti di un bar e aggredisce i carabinieri: 36enne arrestato in via Dei Principati

E' stato arrestato ieri sera, alle 20.30, dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Salerno, un trentaseienne rumeno, abitante della frazione Albori di Vietri Sul Mare, già gravato da vari pregiudizi di polizia. L'uomo è accusato di violenza, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e lesioni personali gravi. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, intorno alle ore 20, aveva iniziato a molestare alcuni avventori di un bar di via Dei Principati tanto da indurre alcuni passanti a chiamare il 112.

L'aggressione

Immediatamente, è giunta sul posto una prima pattuglia di militari che non ha fatto nemmeno in tempo a scendere dal mezzo per essere brutalmente aggredita dall’uomo che, nella circostanza, ha sferrato vari pugni e calci colpendo i militari in pieno volto ed in altre parti del corpo. Dopo una violenta colluttazione gli operatori, supportati da alcuni cittadini nonché da altre pattuglie intervenute, tra le quali due Volanti della locale Questura, sono riusciti ad ammanettarlo e a metterlo, con non poche difficoltà, all’interno di una delle gazzelle.

I feriti

Lo stato di alterazione dello straniero ha costretto, poi, i militari a condurlo dapprima presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Ruggi di Salerno, dove gli sono state prestate le prime cure e, successivamente, presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo disposto dal Sostituto Procuratore di turno, Valleverdiana Cassaniello.

L'arresto

I componenti della pattuglia, per l’aggressione patita, hanno riportato una prognosi di 40 giorni, per l’uno, mentre per l’altro di 15 giorni perché causatogli, rispettivamente, una frattura delle ossa nasali e una contusione al polso della mano. L'uomo, con precedenti, è risultato anche essere destinatario di un mandato di arresto Europeo, pendente dal 2017, emesso dalla Romania per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il processo per direttissima, non definito nella stessa mattinata, si è concluso con la sola convalida dell’arresto e la contestuale sottoposizione ai domiciliari. Misura, quest’ultima, che non verrà applicata, in quanto all’uomo è stato notificato il provvedimento restrittivo emesso dalle autorità rumene, di cui era gravato: è finito presso il carcere di Fuorni.