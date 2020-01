Castellabate, esce di casa con il fucile per dei rumori sospetti: parte un colpo e si ferisce

Dramma a Castellabate, ieri sera: un 50enne del posto, avendo udito dei rumori sospetti fuori dalla sua abitazione, è, dunque, uscito di casa, portando con sé un fucile, per controllare non vi fossero malitenzionati.

I soccorsi

Per errore, tuttavia, il 50enne ha esploso un colpo: il malcapitato si è ferito al piede con la sua stessa arma e, soccorso dai sanitari del 118, è stato condotto presso l'ospedale di Vallo della Lucania, per le cure del caso, come riporta Infocilento. Tanto spavento, ma, fortunatamente, nessuna tragica conseguenza.