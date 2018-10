Luci d'Artista 2018/2019: il sindaco vola a Rimini, a breve il bando per la giostra

Con due mesi d'anticipo, iniziano, come di consueto, i preparativi per la nuova edizione di Luci d'Artista e per le iniziative correlate che, ogni anno, attirano migliaia e migliaia di visitatori in città. Sta per essere pubblicato, dunque, il bando per le attrazioni di piazza della Concordia che lo scorso anno ha ospitato la ruota panoramica dei fratelli Tulimieri.

L'annuncio

Intanto, nei prossimi giorni il primo cittadino sarà a Rimini per presentare alla stampa di settore players la manifestazione, con tutti gli aspetti collaterali, mentre il piano viabilità sarà coordinato dall’assessore Mimmo De Maio. Come già annunciato, dunque, tutto verrà ultimato entro l'inizio del prossimo mese: il 9 novembre Salerno tornerà a illuminarsi con le singolari opere d'artista, per la gioia di grandi e piccini.