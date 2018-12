Centinaia di ragazzi e bambini sulla grande ruota: iniziativa solidale del Comune

Non solo divertimento, ma anche solidarietà, con la City Eye, la grande Ruota Panoramica della famiglia Tulimieri montata nel sottopiazza della Concordia in occasione di Luci d'Artista. L'altra sera, a salire gratuitamente sulla attrazione, i ragazzi della Cooperativa Sociale "La città della Luna" con sede nel Comune di Lacedonia, nell'avellinese, mentre ieri pomeriggio, in accordo con l'assessorato ai Servizi Sociali e al Commercio del Comune di Salerno, alla presenza del Deputato Piero De Luca e del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, nonchè dell'assessore Dario Loffredo, a salire sulla Ruota, tutti i bambini di Salerno di oltre 20 cooperative sociali.

Per i Tulieri la possibilità di regalare un sorriso i bambini è stata una grande gioia, sicuramente una esperienza da ripetere. Il presidente provinciale dell'Anva , inoltre, ha regalato caramelle ai piccoli presenti. Una serata da ricordare.