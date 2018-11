La Ruota Panoramica prende forma: curiosità tra i passanti a Salerno

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della Ruota Panoramica a Salerno. Questa mattina i tecnici della società Tulimieri, che si è aggiudicata l’appalto in quanto unica partecipante al bando indetto dal Comune, sono giunti nel sottopiazza della Concordia per aprire il cantiere sotto gli occhi incuriositi dei passanti. Per la tredicesima edizione di Luci d’Artista la ruota supererà i 50 metri di altezza ed avrà, ancora una volta, la “S” luminosa di Vignelli.

