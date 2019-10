Salerno, la ruota panoramica è quasi pronta: cresce l'attesa

E’ quasi ultimato il montaggio della Ruota Panoramica nel sottopiazza della Concordia a Salerno. La City Eye, alta 55 metri, sarà dotata di 36 cabine che potranno accogliere anche le persone diversamente abili. Non mancherà una cabina Vip, arredata con legno in noce, sedili in pelle, televisore e frigo bar. Il “giro” durerà tra i 15 ed i 20 minuti..

L'attesa

Tanta la curiosità da parte di giovani e adulti che attendono con trepidazione la data dell’inaugurazione in vista delle Luci d’Artista per potersi concedere un giro romantico ammirando un paesaggio davvero unico.