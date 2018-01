L'indiscrezione, la ruota panoramica resterà fino al 14 febbraio

La Ruota Panoramica di Salerno rimarrà operativa fino al prossimo San Valentino, come riporta Amalfi Notizie. In realtà, la ditta che gestisce l’imponente attrazione, Tulimieri Sas, secondo indiscrezioni, avrebbe fatto richiesta di proroga della Ruota fino all’8 aprile, in quanto, pare, che i ricavi ottenuti dall’attrazione non abbiano coperto ancora tutte le spese.

La decisione

Il Comune, ad ogni modo, ha deciso di prorogare la Ruota Panoramica a Salerno fino al 14 febbraio: gli innamorati più impavidi che non hanno ancora visto Salerno dall'alto, dunque, potrebbero approfittarne per vivere in modo diverso il San Valentino.