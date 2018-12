Ruota panoramica, tutto pronto per l'inaugurazione: ecco le info utili

Quattro mesi di giri, luci, emozioni. Da oggi, venerdì 7 dicembre, Salerno potrà essere ammirata dall'alto, grazie all'installazione della ruota panoramica che resterà in funzione per quattro mesi. L'evento inaugurale, in programma alle ore 17.30, sarà impreziosito dallo spettacolo del gruppo “Opera Circus Animation”: la regia della serata sarà a cura della titolare del gruppo, Jane Grota da Cru, salernitana di adozione, con le coreografie proposte dal ballerino Davide Raimondo. Il tema dell’animazione si baserà su “Lo Schiaccianoci”.

Biglietti calmierati

La ditta Tulimieri ha a lungo valutato, poi ha deciso di lasciare invariato il prezzo deii biglietti d'ingresso alla ruota, senza ulteriori ritocchi verso l'alto. Saranno gli stessi della precedente edizione, segno di attenzione verso Salerno, i turisti: 9 euro per gli adulti, 6 euro per i bambini fino a 120 centimetri d'altezza. Due adulti e un bambino pagheranno 22 euro.

Le caratteristiche

Alta 55 metri, la ruota panoramica è dotata di 36 cabine confortevoli, con seduta in pelle, sicure e rispettose della normativa per l’accoglienza di persone con disabilità. Stamattina, le caratteristiche sono state esaminate anche durante la riunione della Commissione provinciale di vigoilanza. La City eye, proposta per il secondo anno dalla Tulimieri, gode anche di una cabina vip arredata con legno in noce, sedili in pelle, televisore, frigo bar. Ogni persona potrà restare sospesa su Salerno 10-15'. La ruota aprirà al pubblicoo ogni giorno dalle ore 10 alle 24. Nei giorni festivi e di maggiore affluenza, l'orario di chiusura potrebbe essere anche posticipato.