Russo si insedia in Prefettura: "Migranti da gestire con equilibrio, sicurezza va garantita"

Si è insediato, questa mattina, a Palazzo di Governo il nuovo Prefetto di Salerno Francesco Russo, che, dopo il faccia a faccia con il sindaco Enzo Napoli, ha voluto incontrare la stampa. Prima di tutto ha garantito che svolgerà il suo compito “con massimo impegno e abnegazione, con la più ampia disponibilità a individuare soluzioni idonee per risolvere i problemi della collettività in uno spirito di leale collaborazione con tutte le Istituzioni del territorio, nell’auspicio anche di un corretto e positivo rapporto con i mezzi d’informazione”.

La conferenza

Russo ha delineato le linee guida della sua gestione: “Abbiamo individuato le linee di azione che svilupperemo nei prossimi mesi. Una delle priorità è il controllo del territorio sotto il profilo della criminalità organizzata e non. Ma anche il lavoro comune che sembra qualcosa di generico ma declinandolo quotidianamente attraverso un atteggiamento positivo, di coinvolgimento di tutti, può portare a risultati estremamente positivi. Dai primi incontri ho riscontrato che c’è grande fiducia nelle forze di polizia del territori”. Sollecitato dai giornalisti, il nuovo capo della Prefettura si è soffermato anche sulle Luci d’Artista che, ogni anno, vedono impegnati centinaia di appartenenti alle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza in città: “Sono una bella iniziativa, che ha portato grandissima notorietà alla città. Ci sarà un afflusso notevolissimo di turisti da gestire ma farò la mia parte per garantire i risultati raggiunti in passato”. Infine ha parlato sia dell’emergenza rifiuti - “è un aspetto che esamineremo” – che sugli sbarchi dei migranti: “L'immigrazione va gestita con equilibrio in modo da non determinare forti riflessi negativi sul territorio”.