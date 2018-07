Autovelox a Rutino, il sindaco: "Denuncia-querela per diffamazione per Russo"

"A seguito dei post e dei video pubblicati dall’avv. Russo sui social e dei commenti a tali post fatti dallo stesso avvocato e da altri - attesi i contenuti altamente diffamatori e le informazioni non vere riportate in diversi di questi post e video - con la delibera di Giunta n. 83 di ieri 25 luglio, è stato deliberato di presentare all’autorità giudiziaria denuncia-querela per diffamazione nei confronti dell’avvocato Russo e di quanti hanno commentato tali post, diffamando, a loro volta, l’operato degli amministratori e dei funzionari del comune di Rutino". E' quanto scritto su Facebook da Giuseppe Rotolo, sindaco di Rutino, criticato dal presidente dell’associazione Noi Consumatori per la decisione di installare un autovelox mobile “Scout Speed” sulla Cilentana, tra gli svincoli Omignano e Perito.

La precisazione

"Con la stessa delibera, la Giunta comunale ha, inoltre, disposto di segnalare tali post e video all’Ordine degli Avvocati, affinché accerti la presenza di violazioni al codice deontologico da parte dell’avv. Russo e, nel caso, intervenga nei modi che riterrà più opportuni. - si legge nel post- Siamo e saremo sempre aperti all’ascolto di chi vuole darci suggerimenti o proposte; lo facciamo ad ogni consiglio comunale riservando, sempre, uno spazio dedicato al confronto con i cittadini. Ciò che non consentiremo mai, invece, è che vengano diffuse notizie false e/o offensive e diffamatorie sull'operato dell'amministrazione e dei funzionari del comune di Rutino".

La critica

L’avvocato Giuseppe Russo, a capo dell’associazione Noi Consumatori di Castellabate, aveva puntato il dito contro l’apparecchio Scout Speed in funzione sulla Cilentana ritenendolo illegittimo. L’autovelox è quello finito al centro di un’inchiesta della Procura di Salerno e già usato nei comuni di Agropoli, Albanella e San Cipriano Picentino.



L'annuncio del sindaco