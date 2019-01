Sabato 19 gennaio party anni 90 al Void Open Space di Nocera Inferiore

Sabato 19 Gennaio sarà di scena una stupenda serata di Musica Dance dagli Anni 90 ai 2000,un viaggio nella bellissima musica per farci rivivere gli anni passati che hanno segnato la nostra vita..A partire dalle ore 21:00,nel locale centro della movida,si terrà la Splendida Cena-Spettacolo in cui si potrà cenare e godere di un'ottima gastronomia sorseggiando ottimi drink a cura dell'organizzazione del VOID Open Space,il tutto accompagnato da un bellissimo Spettacolo con Violino.A Seguire ci si potrà scatenare con il Party ANNI 90 con tanta Disco-Music dagli Anni 90 ai 2000.





MODALITà DI INGRESSO :



Formula Cena-Spettacolo :

- Formula da € 15 ( Panino + bibita a scelta )

- Formula da € 20 ( Antipasto + 1 Primo + bibita a scelta )

- Formula da € 25 ( Antipasto + 1 Primo + 1 Secondo + Bibita a scelta )

*Nella scelta delle bibite è previsto anche calice di vino/bottiglia ogni 4 persone



Ingressi Disco :

- Ingresso Donna OMAGGIO TUTTA LA NOTTE in LISTA BATTAGLIA

- Ingresso Disco Uomo free con consumazione obbligatoria a € 8 in LISTA BATTAGLIA





Champagnerie :

- Pacchetto personalizzato in base al numero di persone e al tipo di bottiglia





X Info e Prenotazioni : 320 7424216





VOID Open Space Via Saverio Costantino Amato n.7 - 84014 Nocera Inferiore (Sa)