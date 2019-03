Sabato 9 febbraio cena-spettacolo con musica-live e a seguire disco al Vanilla di Cava

Sabato 09 Febbraio SALI IN PRIMA CLASSE al Sabato Notte del VANILLA Club di Cava dei Tirreni (Salerno).A partire dalle ore 21:00,nel locale completamente rinnovato e centro della movida,si terrà la Splendida Cena-Spettacolo in cui si potrà cenare e godere di un'ottima gastronomia di PRIMA CLASSE sorseggiando ottimi drink a cura dell'organizzazione del VANILLA Club,il tutto accompagnato dal Live-Show dei "JUKE BOX BAND".



A Seguire ci si potrà scatenare con tanta Disco-Music proposta dal dj resident.



MODALITà DI INGRESSO :



Formula Cena-Spettacolo:

- Formula da € 20 (Antipasto + 1 Primo compreso acqua e vino).

- Formula da € 25 (Antipasto + 1 Primo + 1 Secondo compreso acqua e vino).



Ingressi Disco :

- Uomo/Donna € 10 con consumazione in Lista Francesco Bisogno.



Champagnerie :

- € 25 a persona (tutto cumulabile in bottiglie).



X Info e Prenotazioni : 3405195373



VANILLA Club (Cave dè Tirreni-Sa) il Sabato Notte di PRIMA CLASSE



VANILLA club,Cava De' Tirreni,Via XXV Luglio, 83 (Adiacente uscita A3 Cava dè Tirreni)