Cibo, chiodi e monete per avvelenare cani e gatti a Battipaglia: l'allarme degli animalisti

Cibo misto a polvere bianca, chiodi e piccolissime monete: questo il contenuto di alcuni sacchetti sospetti, trovati a Battipaglia tra via Pastore e via Pasubio. "Una signora che abita in zona ci ha informato di averne già rinvenuti altri nei giorni precedenti - hanno detto gli animalisti - Temiamo siano stati collocati lì per attirare cani e gatti ed avvelenarli. Abbiamo allertato i vigili del fuoco del Comando di Battipaglia che tempestivamente sono intervenuti".

L'appello degli animalisti