“Sagra di qualità”, premiato anche il Carciofo Bianco di Auletta

L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia assegna al Festival del Carciofo Bianco il riconoscimento “Sagra di qualità”.Alla Pro Loco di Auletta, dunque, la certificazione ufficiale che – ad oggi – segnala solo 49 manifestazioni in tutta Italia, premiate per la capacità di promuovere prodotti tipici storicamente legati al territorio, rappresentativi della storia e della tradizione locale, che puntano a creare sinergie con le attività economiche locali.

L’iniziativa

La consegna ufficiale si terrà lunedì 20 gennaio, alle 10.30, presso la Sala Koch del Senato della Repubblica. Soddisfatto il presidente della Pro Loco Giuseppe Lupo: “Non può che essere una soddisfazione che rappresenta anche il risultato di una grande squadra affiatata che funziona: dai produttori ai volontari della Pro Loco, passando per chi si occupa della comunicazione e delle pubbliche relazioni. Bianco Tanagro è il sogno di tutti che è diventato realtà ed anche un esempio per molti territori”. Gli fa eco il presidente del comitato provinciale Unpli Salerno Mario De Iuliis: “Entusiasmante risultato per tutta la provincia di Salerno che vede – assieme ad Auletta – premiato l’impegno e l’abnegazione delle pro Loco di San Gregorio Magno e Montecorvino Rovella. Si tratta di manifestazioni che davvero creano economia diffusa nei loro territori”. L’evento, riconosciuto anche dal Protocollo siglato dall’Unpli con il Ministero delle Politiche Agricole con l’obiettivo di valorizzare le economie locali attraverso le tipicità, risponde anche al requisito di anzianità di minimo 5 anni. Nel frattempo – al di là della parentesi capitolina – la comunità locale è già a lavoro per l’undicesima edizione di Bianco Tanagro, in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2020 nel borgo di Auletta.