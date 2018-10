Sala Abbagnano, la sicurezza affidata ad una ditta di vigilanza. Ilardi in campo

E’ nato, ufficialmente, il “Comitato di Quartiere” di Sala Abbagnano, zona collinare di Salerno: a presiederlo, dopo la prima riunione dell’assemblea formata da oltre 120 famiglie, è l’imprenditore Antonio Ilardi. Al centro dell’attività la sicurezza con l’affidamento, nei prossimi giorni, del servizio di vigilanza notturna della zona ad una società privata.

I nomi

Il Comitato di Quartiere è formato anche dai consiglieri Laura Camisa, Letizia Capone, Cristina Carpentieri, Cosimo Chechile, Livio D’Isanto, Paolo Passaro, Renata Pepe e Fabrizia Tafuri.

Gli obiettivi

Il primo problema che i componenti intendono risolvere è quello della sicurezza. Tanti, troppi i furti nelle abitazioni verificatisi negli ultimi mesi. “Vogliamo dotarci - dichiara Ilardi - di un sistema di vigilanza misto di uomini e telecamere. Stiamo in fase avanzata. A breve una società di vigilanza autorizzata dalla Prefettura inizierà a garantire la sicurezza nel nostro quartiere nelle ore serali e notturne. Ma non si tratta - precisa - di ronde bensì di un servizio che andrà a supporto delle forze dell’ordine”. L’imprenditore salernitano elogia il lavoro di polizia e carabinieri: “Loro fanno il possibile, operano con i fondi che ci sono, ma certamente la nascita nuovamente di un Comitato di Quartiere è un segnale di allarme per le istituzioni. Occorre che vengano stanziati più risorse alle forze dell’ordine. Insomma, servono meno chiacchiere e più fatti”.

Gli sgravi

Nei prossimi giorni il Comitato di Quartiere contatterà l’amministrazione comunale di Salerno per verificare l’applicabilità degli sconti Imu e Tari previsti dal decreto Minniti in caso di installazione di telecamere di videosorveglianza.