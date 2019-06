Azzannata alla testa da un cane a Sala Consilina: bimba di 5 anni in ospedale

Momenti di panico a Sala Consilina, dove una bambina di 5 anni è stata azzannata da un cane (pastore tedesco) rimanendo gravemente ferita alla testa.

L'aggressione

La piccola era in casa di un’amichetta quando, improvvisamente, è stata aggredita dal cane. Immediato il trasporto d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove i medici le hanno messo ben 60 punti di sutura per curare le ferite all’orecchio e al cuoio capelluto. Ora è ricoverata nel reparto di Pediatria. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.