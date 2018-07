Sala Consilina, sgomberata una casa: coppia viveva con 16 animali domestici

In casa avevano 16 animali domestici: il Comune ne ordina lo sgombero per problemi di igiene. E' questa la situazione che si è presentata in un palazzo di via Mezzacapo a Sala Consilina. Le criticità erano state segnalate già dal responsabile prevenzione collettiva del Distretto Sanitario di Sala Consilina, dopo un sopralluogo di giorni fa con carabinieri e vigili urbani. Nell'appartamento vivevano un uomo e una donna

La relazione

Al suo interno c'erano 10 gatti e 6 cani: “Il pavimento - recita il lavoro d'indagine delle forze dell'ordine - è unto e sudicio di sporcizia, in analogo stato è ridotto il poco mobilio presente sia in cucina che negli altri ambienti; pessime condizioni igieniche in cucina ove sia sul lavabo, che sul tavolo e sulle sedie si nota promiscuità tra residui alimentari (umani) in piatti sporchi, resti di alimenti per animali nonché ciotole sparse dappertutto; in più ambienti sono stati rinvenuti escrementi essiccati degli animali ospitati, in particolare sul bancone che affaccia sulla via Pozzillo, inoltre si notano chiazze di urine non rimosse ed essiccate; tappeti sudici ed intrisi di deiezioni solide e liquide degli animali detenuti”.

Le stesse condizioni dell'appartamento sarebbero “molto critiche, tali da poter creare, se non rimosse in modo adeguato e continuo, rischi per la salute e il benessere non solo per la persona che occupa l’alloggio ma per l’intera collettività residente nel Palazzo o che comunque per altro motivi frequenta il condominio”. Sugli animali invece: “L’inosservanza delle necessarie precauzioni nella detenzione degli animali rinvenuti nell’appartamento stanno generando problemi al resto dei condomini dato che il fetore nauseabondo generato dalla pessime condizioni di conduzione dell’abitazione e di detenzione in essa degli animali, si propaga anche lungo le scale e si percepisce su diversi pianerottoli del palazzo, tant’è che gli stessi Vigili del Fuoco, per le verifiche, hanno dovuto far uso di autoprottettori. La stessa Polizia Locale, intervenuta sul posto, a garanzia della salubrità dei luoghi, ha dovuto ordinare ai propri operatori ecoligici il prelievo di sacchetti di rifiuti, contenenti tra l’altro escrementi animali, impropriamente depositati sul pianerottolo del settimo Piano”. Insomma, una situazione insostenibile per circa 30 famiglie che risiedono nel condominio, tanto da spingere il sindaco a firmare un'ordinanza di sgombero per provvedere alla pulizia e alla sanificazione dell’appartamento.