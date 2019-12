Nascondeva la droga nel garage: arrestato 29enne a Sala Consilina

Un ragazzo di 29 anni, residente a Sala Consilina e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli i carabinieri si sono incuriositi notando la presenza sul suo fuoristrada di un terminale di scarico aggiuntivo alla normale marmitta, al cui interno hanno rinvenuto un mazzo di chiavi.

Il blitz

E così è scatta la perquisizione anche all’interno dell’abitazione, dove, utilizzando le chiavi, sono riusciti ad aprire la porta del garage dove, nell’intercapedine di una porta blindata, hanno trovato circa 60 grammi di marijuana. Al termine delle indagini, l’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliati presso la sua abitazione, in attesa del rito direttissimo. L’operazione ha consentito di sottrarre alle piazze di spaccio del centro cilentano 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che per tipologia era destinata ai più giovani, mostrando il costante interesse verso la tutela delle fasce più deboli della società “tra la gente e per la gente”.