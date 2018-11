Era ricercato da due mesi: latitante calabrese arrestato a Sala Consilina

Era ricercato da due mesi. Ma, ieri sera, a Sala Consilina, è terminata la latitanza di un pluripregiudicato di 54 anni, D.B le sue iniziali, originario di Gioia Tauro (Calabria).

Le accuse

Su di lui, infatti, pendeva un ordine di carcerazione per essersi allontanato dal 5 settembre scorso dalla struttura in cui stava scontando una pena per vari reati tra cui traffico internazionale di stupefanceti. L’uomo è stato fermato dalla Polizia Stradale mentre era a bordo di un’auto. Dopo le formalità di rito è ammanettato e rinchiuso presso la casa circondariale di Potenza.