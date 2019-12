"Occhi chiusi", ecco la canzone in memoria di Mariano Casale

Una giovane band del Vallo di Diano, i “Tulipa”, ha deciso di dedicare una canzone a Mariano Casale, il ragazzo di 20 anni, originario di Sala Consilina, deceduto in un drammatico incidente stradale sulla Strada Provinciale Teggiano-Polla.

Gli autori

Il brano si intitola “Occhi chiusi” ed è stato scritto da Samuele Petrosino in memoria del suo caro amico volato in cielo troppo presto. E’ centrato tutto su un sogno, infatti nella scena finale suona la sveglia dove la band si sveglia da un brutto sogno. Un ricordo e il desiderio che ciò non accada più. Tra i produttori anche Carmine Quaranta, Aurora Monaco, Michele Barrese, Valerio Paladino.