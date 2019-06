Crollo di intonaco in una palazzina a Sala Consilina: sgomberato appartamento

Paura, nel tardo pomeriggio di ieri, in via Mezzacapo a Sala Consilina, dove dell’intonaco si è staccato in diverse parti, interne ed esterne, di un appartamento situato in una palazzina.

L'intervento

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, in poco tempo, hanno messo in sicurezza l’area riscontrando alcune anomalie strutturali che rischiavano di mettere in pericolo la pubblica e privata incolumità. Per questo i caschi rossi hanno invitato i residenti ad abbandonare subito l’edificio ed informato gli uffici del Comune.

L'ordinanza

Il sindaco Francesco Cavallone, quindi, ha messo un’ordinanza ad hoc per vietare l’ingresso all’interno del fabbricato fino a quando non sarà messo completamente in sicurezza.