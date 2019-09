Sala Consilina, lacrime e dolore ai funerali di Mariano Casale

Lacrime e dolore questa mattina, mercoledì 4 settembre, a Sala Consilina, nella chiesa di Sant'Antonio, durante i funerali di Mariano Casale, il giovane morto sul colpo in seguito ad un incidente avvenuto sulla Strada Provinciale Teggiano-Polla.

I fatti

La salma è stata liberata dopo l'autopsia. Il ventenne era stato travolto dall'auto guidata da un'altra persona (poi arrestata), che guidava sotto l'effetto di droga.

L'omelia

“E’ il tempo in cui le parole umane dovrebbero tacere – ha commentato il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Antonio De Luca, durante l’omelia – E’ il tempo del silenzio, eppure siamo qui riuniti per vivere cristianamente questo momento di dolore. Vivere cristianamente significa far in modo che in questo silenzio rinasca la fede. Solo Dio può consolare la nostra tristezza. La giustizia, l’impegno, la fede e la laboriosità hanno caratterizzato la vita di Mariano. Era un ragazzo buono e la sua vita è stata troppo breve". Lo scrive ondanews.