Rubano prodotti costosi in una profumeria a Sala Consilina: ladre incastrate dalle telecamere

Ladre in azione in una profumeria situata in via Mezzacapo a Sala Consilina. Il piano, architettato preventivamente dalle due donne, era ben congeniato.

Il raggiro

Una volta entrate all’interno del negozio, una ha distratto la commessa, mentre l’altra infilava nella sua borsa una serie di prodotti costosi. Hanno agito con molto disinvoltura, pagando addirittura alcuni articoli. Ad accorgersi di quanto accaduto, qualche ora dopo, è stato il titolare dell’attività commerciale grazie alle telecamere di videosorveglianza. Di qui la denuncia ai carabinieri, che, ora,sono sulle tracce delle due ladre che potrebbero essere acciuffate a breve.