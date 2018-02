Sala Consilina, furto nella chiesa di "Santo Stefano": l'appello del parroco

Furto in una chiesa di Sala Consilina. Ad una fedele della parrocchia “Santo Stefano” è stato rubato il portafoglio con all’interno qualche centinaia di euro.

Il caso

La donna aveva lasciato la borsa per pochissimo tempo senza custodia. E, al suo ritorno, ha fatto l’amara scoperta. A dare notizia dell’accaduto, durante la santa messa celebrata nella serata di ieri, è stato il parroco don Domenico Santangelo: “Non avrei mai voluto dire questo ma un padre deve dire leare cose belle e quelle brutte. Qualche giorno fa qui in chiesa è stata rubata una consistente somma di denaro, auguro che chi sa qualcosa si faccia vivo o ancora meglio spero che chi ha commesso il furto restituisca il denaro. Se qualcuno ha bisogno di aiuto può rivolgersi a me e non commettere atti del genere”.