Sala Consilina: “Gran concerto di Capodanno", il 2018 inizia nel segno delle grandi emozioni

Cominciare l’anno nuovo in compagnia di indimenticabili emozioni musicali: è la proposta del “Gran Concerto di Capodanno”, in programma lunedì 1 gennaio 2018 al Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina, con inizio alle ore 18:30. Ad organizzare l’evento l’Associazione Culturale Temistocle Marzano presieduta da Eugenio Paolantonio, con il patrocinio del Comune di Sala Consilina ed il sostegno della Fondazione Grande Lucania. Protagonista sarà la musica per tutti, attraverso una carrellata che ripercorrerà le più belle note del cinema e delle arie del panorama lirico napoletano, classico e sinfonico. Lo spettacolo, presentato dalla giornalista Angela Freda, vedrà sul palco del Teatro Scarpetta l’Orchestra “Gli Armonici” di Temistocle Marzano, con la collaborazione dell’Accademia di alta formazione musicale, diretta dalla giovane e valente direttrice d’orchestra Raffaella Nunziante, rientrata appositamente dagli USA. Le voci saranno quelle del soprano Sabrina Messina e del tenore Paolo Plantulli. L’anno nuovo inizia dunque nel segno della grande musica napoletana a Sala Consilina. In attesa, nel corso del 2018, di un ricco cartellone di spettacoli in abbonamento proposto dalla stessa Associazione “Temistocle Marzano”, che vedrà invece protagonista sul palco del Teatro Scarpetta la musica lirica. Per info e prenotazioni biglietti: 3283789865