Droga nascosta nel faro dell'auto: arrestata coppia a Sala Consilina

Una coppia di fidanzati di Sala Consilina (lui 31enne e lei 23enne) è stata arrestata con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacenti.

I controlli

Nel tardo pomeriggio di sabato, dopo aver avvistato che i due, a bordo di un’automobile, avevano imboccato una strada secondaria, li hanno fermati notando un atteggiamento scontroso, riluttante al controllo. Per questo, insospettiti, hanno perquisito la vettura trovando, in un vano ricavato al di dietro del faro anteriore, un panetto di hashish. Non solo. Ma nel corso della perquisizione della loro abitazione sono stati rinvenuti altri due trincia-marijuana in metallo, un coltellino e materiale per il confezionamento della droga. Alcuni pezzi di hashish erano nascosti tra la biancheria nella camera da letto. Oltre 100 grammi la droga sequestrata. La coppia è stata sottoposta agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lagonegro.