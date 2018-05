Dramma a Sala Consilina, donna stroncata da malore in auto

Dramma, ieri sera, a Sala Consilina, dove Maria Pellegrino, 61 anni, è stata trovata morta all’interno della sua automobile (Volkswagen Polo) in un parcheggio situato in via Pozzillo.

I soccorsi

A dare l’allarme è stato un passante che ha subito telefonato alla polizia municipale. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Il medico legale, dopo aver svolto l’esame esterno, ne ha accertato la morte per cause naturali. Molto probabilmente è stata colta da un malore. La sessantunenne lavorava come badante e lascia quattro figli.