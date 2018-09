Sala Consilina, due operai schiacciati da una minigru: salvi

Tragedia sfiorata, questa mattina, in località San Rocco a Sala Consilina, dove due operai (un 46enne del posto e suo padre) sono rimasti schiacciati sotto una minigru, che in quel momento non era guidata da nessuno, mentre stavano svolgendo dei lavori di ripristino dell’intonaco all’interno di un’abitazione.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che sono riusciti a metterli in salvo. Poi i due malcapitati sono stati affidati ai sanitari del 118 che li hanno trasportati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Fortunatamente, nonostante le ferite riportate, non sono in pericolo di vita.