Sala Consilina, i rifiuti si possono gettare solo la notte: è polemica

Obbligo di conferimento dei rifiuti solidi urbani dalle 3,30 e fino alle 5 del mattino. E’ quanto prevede un’ordinanza firmata dal sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone rispetto alle regole per la raccolta della spazzatura.

I dettagli

Il provvedimento, in particolare, riguarda i residenti in via Matteotti dal civico numero 1 al numero 266 e in via Mezzacapo dal numero civico 1 al 180, ovvero le vie principali del centro cittadino ad alta intensità abitativa.

Il commento del sindaco: