Alimenti non tracciati in pasticceria e ristorante: sequestri e sanzioni

Blitz dei carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno all’interno di diverse attività commerciali del Vallo di Diano.

I controlli

Nel corso dei controlli, svolti in collaborazione con i militari dell’Arma di Sala Consilina, hanno rinvenuto, nel congelatore di una pasticceria, circa 35 chilogrammi di prodotti dolciari surgelati, tutti privi delle indicazioni sulla tracciabilità del prodotto; in un ristorante, invece, hanno scoperto circa 60 kg di alimenti surgelati (carne, pasta, verdure ecc…), anche in questo caso, privi delle etichette che riportano la loro tracciabilità.

Tutti i prodotti irregolari sono stati sequestrati, mentre i titolari del ristorante e della pasticceria sono stati sanzionati.