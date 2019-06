Sala Consilina, sequestrati 1500 paia di calzini: multati due venditori abusivi

La Polizia Stradale ha fermato, questa mattina, due venditori ambulanti all’interno della stazione di servizio situata lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo a Sala Consilina.

I controlli

Entrambi erano partiti da Napoli e, dopo essere arrivati in treno fino a Battipaglia, sono saliti a bordo di un pullman per raggiungere Sala Consilina. Ma, nel corso dei controlli, sono stati trovati in possesso di ben 1500 paia di calzini che sono stati subito sequestrati dai poliziotti. Per loro una sanzione amministrativa di 5.150 euro.