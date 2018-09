Sala Consilina, spunta un serpente davanti all'ingresso di un condominio

Paura, ieri, nei pressi di un condominio situato in via Pozzillo a Sala Consilina, dove i residenti del Parco Irme hanno trovato un serpente davanti al portone d’ingresso.

L’intervento

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a catturare l’animale consentendo agli abitanti di poter rientrare nelle proprie abitazioni. Il serpente è stato portato in montagna e rimesso in libertà.