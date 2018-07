Saldi in Campania: dal 7 luglio al via le occasioni, le osservazioni della Cisal

Al via, dal 7 luglio, la stagione estiva di sconti: un periodo dell'anno - insieme a quello invernale - che da sempre rappresenta un momento di sollievo per commercianti e cittadini. “L'auspicio, sempre lo stesso, è che si rimetta in moto la macchina dell'economia” - ha osservato il segretario della Cisal Terziario Giovanni Giudice. “Purtroppo - continua - il trend della mortalità delle attività commerciali, a Salerno e provincia, continua ad essere poco incoraggiante. Questo significa perdita di posti di lavoro in un settore cruciale, quale quello del commercio, e una costante difficoltà a venir fuori dalla crisi”.

L'avviso

Allo stesso tempo, Giudice mette anche in guardia dalle conseguenze che periodi frenetici per i dipendenti dei negozi: “Ricordiamo che il lavoro non è mai sinonimo di sfruttamento. In particolari momenti dell'anno, commesse e commessi sono chiamati a sostenere orari di lavoro estremamente pesanti a cui, spesso, non corrispondono paghe adeguate. Il rilancio economico del nostro territorio non deve passare sulle spalle dei lavoratori dipendenti”, ha concluso.