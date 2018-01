Prima lo "studio", poi l'assalto: cominciano i saldi a Salerno

Le prime ore di saldi sono di studio (i clienti) e di attesa (i negozianti) : servono a fare la "strategia" comparando i prezzi prima dell'assalto. Zaino in spalla e trolley in mano ma anche accento nostrano: agli acquisti della prima ora accedono non solo turisti ma anche tanti salernitani. All'uscita di un negozio - il noto marchio Benetton - nonno e nipotino prendono la calcolatrice. Il più giovane si fa aiutare dal telefonino e il più anziano fa i conti a memoria. La domanda è la stessa: "Quanto abbiamo risparmiato?".

Le proposte

Tutto è scontato, compresi gli abiti da sposa. Il primo assalto si registra sull'uscio di Pandora. Alla vigilia dell'Epifania, ingolositi dal cartello "a metà prezzo su una vasta selezione di oggetti" i fidanzati, le mogli e i mariti si accingono ad acquistare l'ultimo cadeau. Anaclerico sceglie di associare alla merce in vendita un valore che va oltre l'oggetto stesso. E' un invito a farsi coccolare, ad innamorarsi di un acquisto. "All I need is love", scrivono gli addetti alla vendita su un cartello all'ingresso. Gli sconti sono vari, ad ampio spettro: fino al 50% Calzedonia, dal 30 al 70% anche Luisa Spagnoli e Alcott. Primadonna aggiunge informazioni. Lo fa attraverso Mauro, responsabile vendita: "Ci aspettiamo qualcosa in piú rispetto all'indotto natalizio ma Salerno non è città ricca, in questo periodo. Il sindaco può abbellire e dichiarare ciò che vuole ma le Luci portano ricchezza a chi vende il famoso cuoppo a 2,50 euro, non certo a noi. Gli acquisti li attendiamo, è ovvio. Abbiamo proposto sconti fino al 70% e sono saldi veri".

Le offerte a tempo

Su Corso Vittorio Emanuele propongono anche sconti per un temporary store: "Indirizziamo ad un info point - spiegano i ragazzi con cartellone, sotto l'albero di piazza Portanova - presto sarà aperto un centro fitness all'interno de La Fabbrica, a fine marzo". Che c'entra con gli sconti? "Cominciamo a proporli ora: chi prende adesso la card, riceve benefici ancor prima che il centro apra". Saldi vuol dire... fiducia.

