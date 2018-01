Saldi taroccati nelle vie dello shopping di Salerno: maxi multe ai negozianti

Spuntano i saldi taroccati lungo le strade dello shopping di Salerno. Negli ultimi giorni – riporta Il Mattino – i vigili urbani hanno controllato le vetrine di numerosi negozi riscontrando irregolarità nelle vendite di capi messi in saldo e nella applicazione della scontistica.

Il blitz

Nel mirino dei caschi bianchi sono finiti già dieci commercianti multati con verbali amministrativi di mille euro. I controlli a sorpresa hanno riguardato le vie dello shopping del centro, in particolare il Corso e via Dei Principati, con verifiche piombate anche nel centro storico. Controlli proseguiti ieri sera anche nella zona orientale di Pastena e Torrione.

Per quattro negozi beccati in centro dai vigili urbani annonari è scattata la sanzione di mille euro per aver anticipato i saldi prima della data segnata dal calendario regionale; altri sei negozi sono stati sanzionati per non aver indicato il prezzo originario e la percentuale di sconto. Il bilancio dei primi giorni di offensiva anti saldi illegali è di 10mila euro di verbali.