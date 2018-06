Litiga con la madre e poi la accoltella, minore arrestato a Salento

Un minore di Salerno è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio in quanto, la scorsa notte, ha ferito con diversi fendenti, utilizzando un coltello, la madre che, adesso, versa in gravi condizioni all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Il giovane è stato ammanettato e rinchiuso in un centro di accoglienza per minori, a disposizione a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria del Tribunale per i minori di Salerno.

L'altra aggressione

Nei giorni scorsi un altro ragazzo, residente a Casal Velino, è stato ammanettato mentre aggrediva il padre. Ora è rinchiuso nella casa circondariale di Vallo della Lucania.