Violenze durante la partita Salernitana-Benevento: Daspo per 4 tifosi granata

Quattro tifosi della Salernitana sono stati denunciati, dagli agenti della Digos alla Procura di Salerno, per aver messo in atto comportamenti violenti e potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel settore Distinti dello Stadio Arechi, durante la partita Salernitana-Benevento, disputatasi lo scorso 8 febbraio.

I Daspo

In particolare, i quattro tifosi, dopo aver oltrepassato più volte la linea di sicurezza presente nel settore Distinti (formata da un nastro plastificato e da un cordone di stewards) si sono diretti a pochi metri dall’attiguo settore Curva nord per offendere i tifosi ospiti ed incitare gli altri ultras granata a compiere atti aggressivi nei loro confronti, all’esterno dello stadio, al termine della partita. Il Questore di Salerno, inoltre, ha avviato l’iter amministrativo per emettere i provvedimenti di Daspo nei confronti dei quattro supporters, due dei quali già noti alle forze dell'ordine perchè destinatari, in passato, di un analogo provvedimento.