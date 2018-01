Salernitana - Carpi, scattano i divieti di circolazione: le strade coinvolte

Nuove disposizioni da parte del Comune, come richiesto dal Questore, in occasione della partita Salernitana - Carpi che si disputerà il 3 febbraio allo stadio Arechi. E' stato ordinato, infatti, il divieto circolazione, escluso per i residenti, per tutti i veicoli, dalle ore 13 e sino all'avvenuto deflusso delle auto, per sabato, in diverse strade salernitane.

Le strade interessate

Il provvedimento interessa il Sottopasso Ospedale San Leonardo, viale Pastore, altezza sottopasso fino a via Wenner - traffico in direzione di via Wenner, via degli Uffici Finanziari, all'angolo con via S.Allende, via dei Carrari all'altezza supermercato, via Prudenza all'incrocio via Wenner e il viale Palumbo, sul lato Multisala The Space.