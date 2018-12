Salernitana-Foggia: previsti oltre 8mila tifosi, al via le misure di sicurezza

Tutto pronto per la partita Salernitana – Foggia, all’Arechi: sono previsti almeno 8 mila tifosi di cui circa 700 provenienti da Foggia. Onde evitare disagi e scontri, nel pomeriggio di sabato, saranno sistemati dei container per isolare la zona della curva nord. Previsto anche un piano traffico particolare.

Come di consueto, saranno chiuse le arterie che conducono allo stadio, ad eccezione del viale Di Bartolomei e neppure i pedoni potranno percorrere il sottopasso di via San Leonardo, con la stazione metro Arechi che resterà chiusa. Le corse della metropolitana, infatti, durante, immediatamente dopo lo svolgimento della gara, avranno Arbostella come ultima fermata.