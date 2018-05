Salernitana e Giro d'Italia: il piano traffico disposto dal Comune

Doppio evento sportivo e doppia ordinanza comunale per la gestione del traffico veicolare in città. In occasione della partita casalinga della Salernitana con la Virtus Entella, in programma sabato 5 maggio allo stadio Arechi, gli automobilisti dovranno attenersi a vincoli e divieti, dalle ore 12.30. Ecco l'ordinanza: "Fatta eccezione per i residenti, è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli nel sottopasso di fronte l'ospedale di via San Leonardo, in viale Pastore fino a via Wenner, poi in via degli Uffici Finanziari angolo via Allende, via dei Carrari altezza supermercato, via Prudenza incrocio con via Wenner, viale Palumbo lato Multisala The Space. I provvedimenti saranno resi noti all'utenza mediante posizionamento di segnaletica stradale".

Il 12 maggio, invece, è previsto il passaggio del Giro d'Italia. La "carovana rosa" muove entusiasmo, tifosi ma ovviamente anche tante biciclette ed ammiraglie. C'è bisogno di garantire l'incolumità dei ciclisti attraverso dispositivi di sicurezza, a cominciare dall'asfalto sul quale correranno. "Per riportare, dunque, il piano viabile in condizioni ottimali - illustra il Comune di Salerno nell'ordinanza numero 205 - si ordina dalle ore 22 alle 6 dei giorni 7, 8 e 9 maggio l'adozione dei provvedimenti di divieto di sosta e di fermata, pena la rimozione forzata per tutti i veicoli in Piazza Monsignor Grasso, via Trento, via Posidonia, via Marino Freccia, via Torrione, via Settimio Mobilio, via Silvio Baratta, via Irno, via Ponte Rouen, via Gramsci fino al ponte di via Pagano".