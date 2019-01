Trasferta a Palermo, guasto al motore del pullman dei granata

Rischia di arrivare in ritardo il gruppo di sessanta tifosi della Salernitana, partito in autobus questa mattina da Salerno, con direzione Palermo, in occasione della partita di calcio tra le due squadre di stasera.

L'inconveniente

Il pullman, nei pressi di Rende (Cosenza), si è dovuto fermare a causa di un guasto tecnico. Gli organizzatori della trasferta si sono subito attivati per cercare un’officina meccanica che, fortunatamente, è stata trovata. E così, dopo un po’ di attesa, hanno potuto riprendere il viaggio con la speranza di arrivare in tempo per la partita in programma alle ore 21 presso lo stadio “Barbera”.