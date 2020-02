Lutto tra i tifosi della Salernitana, addio a Luigi Raimondi

Tifoseria a lutto per la scomparsa di Luigi Raimondi, 50 anni compiuti lo scorso 19 gennaio, da sempre sostenitore della Salernitana, molto conosciuto e stimato soprattutto nella zona orientale del capoluogo.

Il cordoglio

Sono già decine i messaggi di cordoglio che amici e ultras granata stanno pubblicando, in queste ore, sulla sua pagina Facebook. Tra le persone che lo ricordano con particolare affetto Francesco Caterina, soprannominato “l’acchiappavip”, che, per il suo cinquantesimo compleanno, tramite Salvatore Avallone, gli fece arrivare gli auguri da alcuni giocatori della squadra granata. Raimondi non era iscritto a nessun club in particolare, ma una volta appresa la notizia della sua scomparsa tutti se ne sono rammaricati.

Le esequie

I funerali saranno celebrati domani, alle 16.30, nella chiesa di Santa Margherita.

