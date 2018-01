Salernitana-Nocerina: slitta la prima udienza per il "derby farsa"

Rinvio al 7 maggio per omessa notifica. Slitta alla prossima primavera la prima udienza del processo a carico di 23 tifosi molossi, protagonisti del blitz che il 10 novembre 2013, a poche ora da Salernitana-Nocerina, fu condotto in un albergo di Mercato San Severino nel quale alloggiava la propria squadra. Per il derby farsa (partita iniziata solo pro forma, poi vittoria a tavolino per la Salernitana) lo scorso marzo furono recapitati gli avvisi di conclusione indagini: i tifosi nocerini devono rispondere di violenza privata, con l'aggravante del numero di persone coinvolte, e di presunto utilizzo di armi.