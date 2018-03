Salernitana-Novara: scattano i divieti di circolazione per ragioni di sicurezza, la mappa

Nuovi divieti per la partita tra Salernitana e Novara che si terrà il 25 marzo. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, infatti, su richiesta del Questore Pasquale Errico, per ragioni di ordine pubblico ha disposto un'ordinanza ad hoc, per evitare disagi.

L'ordinanza

Dalle ore 13 del 25 marzo fino alla fine della partita, scatta il divieto di circolazione, fatta eccezione per i residenti, presso il sottopasso di fronte all'ospedale Ruggi, in via Pastore, all'altezza del sottopasso fino in via Wenner, in via degli Uffici Finanziari all'angolo con via Allende, in via dei Carrari all'altezza del supermercato, in via Prudenza all'incrocio con via Wenner e in viale Palumbo, sul lato del multisala The Space.