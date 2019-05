Salernitano evade i domiciliari a Roma: arrestato nella notte

Carabinieri di Roma in azione: è stato arrestato un 37enne originario di Salerno, con l'accusa di evasione e false attestazioni a pubblico ufficiale. Verso le 20.30 di ieri, in via Vitelleschi, i militari hanno fermato il salernitano, già noto alle forze dell'ordine.

Il blitz

Sprovvisto di documenti di identità, l'uomo ha fornito false generalità ma è stato poi riconosciuto a seguito del fotosegnalamento. E', dunque, emerso che si era allontanato arbitrariamente dalla sua abitazione senza nessuna autorizzazione. Trattenuto in caserma, resta in attesa del rito direttissimo