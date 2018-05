Scompare un salernitano, partono le ricerche: trovato morto in Irpinia

E' stato trovato morto in un dirupo sul Monte Terminio, un salernitano di cui ieri si erano perse le tracce. Il corpo dell'uomo, un 54enne, come riportano i colleghi di Avellinotoday, è stato rinvenuto nel dirupo della Falconara a Montella.

La scomparsa

I familiari, non vedendolo rincasare, avevano allertato le forze dell’ordine. Nel tardo pomeriggio, la sua auto è stata trovata in Irpinia. Incessanti le ricerche non solo dei vigili del fuoco, ma anche di carabinieri e delle unità di volontariato, per l'intera nottata.

Le indagini

All’alba, la amara scoperta dei vigili del fuoco che in una zona impervia, grazie all’ausilio di un elicottero, hanno individuato il corpo dell’uomo in fondo ad un burrone. Sul posto, anche il medico legale e il magistrato per le indagini del caso. Si ipotizza il suicidio.