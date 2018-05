Si lancia dal cavalcavia e viene travolto da un tir: muore 67enne del salernitano

Tragedia nel bolognese: un 67enne originario del salernitano, titolare di una piccola ditta di autotrasporti a conduzione familiare, è stato travolto e ucciso da un tir, questa mattina, sull'autostrada A13 Bologna-Padova. Pare che l'uomo abbia lasciato la sua auto proprio a ridosso del cavalcavia e si sia gettato nel vuoto: sarebbe stato investito da un autoarticolato con rimorchio prima ancora di impattare al suolo. L’autista del mezzo pesante, sotto choc per l'accaduto, è stato condotto all’ospedale di Bentivoglio.

Gli accertamenti

Indaga, intanto, la polizia stradale per ricostruire l'esatta dinamica del dramma. Era stato, intanto, anche chiuso al traffico il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova, all'altezza del km 13,5, per poi essere riaperto poco dopo. Sono ancora da chiarire i motivi del presunto gesto estremo dell'uomo. I