Salerno, assolto il parroco accusato di abusi sessuali

E’ finito il calvario per il parroco A.D di Salerno, che era stato accusato di abusi sessuali nei confronti di uno straniero residente nella Valle dell’Irno. Ieri i giudici della Corte di Appello lo hanno assolto da ogni accusa perché il fatto non sussiste.

Il processo

Ma già in primo grado il tribunale lo ritenne non imputabile “per vizio totale di mente al momento del fatto”. Un’assoluzione che però non convinse l’avvocato difensore, Arnaldo Franco, in quanto riteneva la presunta parte lesa attendibile e provati i fatti. Di qui il ricorso in Appello presentato al termine di indagini difensive al termine delle quali si è scoperto che la presunta parte lesa non era “un disoccupato in cerca di lavoro, senza ne arte nè parte e costretto a sottostare alle avances sessuali del religioso ma, in realtà organizzatore di un traffico illecito di metadone a Pontecagnano. Non quindi uno sprovveduto ma inserito in un giro illecito dove era conosciuto come il cileno”. Lo straniero aveva raccontato che, dopo essere stato accolto nella parrocchia, aveva iniziato a ricevere delle avances da parte del sacerdote. Un racconto risultato falso.